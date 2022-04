Prefeito de Cabo Frio passa por cirurgia em Niterói

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT), passou por uma cirurgia de hepatectomia segmentar, com o objetivo de retirar um nódulo no fígado. O procedimento aconteceu na última sexta-feira (8) no Complexo Hospitalar de Niterói. O procedimento já estava agendado.

Bonifácio, durante uma inauguração no final de março, havia anunciado que se afastaria momentaneamente de suas funções. O prefeito disse na ocasião que estava tranquilo. "Há uns 20 dias apareceu pequeno nódulo no fígado. Pela avaliação dos profissionais, o melhor era fazer a cirurgia. Vão aproveitar e fazer a de hérnia também. Mas vou tocando o dia-a-dia. Eu já sabia dessa notícia há 15 dias, só eu e minha mulher, não falei para mais ninguém e não mudei meu comportamento em função disso. Ontem achei que era o momento adequado para anunciar", explicou.

Por meio de nota, a assessoria do prefeito informou que ele está bem. “O procedimento foi realizado pelo cirurgião do aparelho digestivo Dr. Marcelo Enne, no Complexo Hospitalar de Niterói, e foi bem sucedido. A cirurgia teve 6 horas de duração e a equipe médica aproveitou para retirar uma hérnia. O prefeito apresenta bom estado de saúde. A previsão de recuperação gira em torno de 10 dias. Durante o período, o prefeito irá despachar normalmente os documentos que forem necessários.