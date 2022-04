Após temporal, Youtuber Lucas Neves arrecada doações para família de Saquarema

O Youtuber de Saquarema, Lucas Neves, se tornou um fenômeno de popularidade com seus vídeos de humor nas redes sociais. E foi com essa popularidade que o influencer lançou uma campanha para ajudar moradores de Saquarema que perderam tudo na última semana, quando o município foi atingido por uma forte chuva.

Na campanha, o humorista mobiliza seguidores e outros influencers para que ajudem na arrecadação de roupas, alimentos e móveis para moradores de diversos bairros, incluindo o terceiro distrito de Sampaio Corrêa, que foi muito afetado.

O sucesso da campanha foi tão grande que diversas empresas da região resolveram atender o pedido do humorista. Entre os parceiros, está uma loja de materiais de construção que doou todo material necessário para a reforma da casa da Monica, uma mãe solteira que vive sozinha com seus três filhos no bairro Califórnia, no terceiro distrito de Sampaio Corrêa, uma das áreas mais afetadas pela chuva.

“No momento em que a chuva forte caia, eu só pensava nas pessoas que poderiam estar perdendo suas casas. Pensei a madrugada toda em como poderia ajudar, mas Deus me deu uma estratégia e junto com o a blitz do Lucas Neves e de parceiros maravilhoso, consegui todo o material necessário para a recuperação da casa da Monica. Estou muito feliz em poder ajudar” conta o influencer.

Com a reforma, a casa da família ganhou pisos novos, vaso, armário de banheiro e um chuveiro que antes não existia. O telhado também será trocado e as paredes serão pintadas. Além dos materiais, a obra da casa também será feita através de doações. Desta vez, um grupo formado por profissionais da construção civil farão um mutirão para reformar a casa. A previsão é de que a reforma termine ainda este mês.