Homem é morto a tiros dentro da própria casa em São Pedro

Agentes da 125ª DP (São Pedro da Aldeia) estão investigando o assassinato de um idoso de 62 anos que ocorreu no bairro Flexeira, em São Pedro, na última quarta-feira (06). Segundo informações, o crime teria acontecido na casa da vítima e ainda não se sabe o motivo.

O portal RC24H informou que a família do idoso, sua esposa e filho, estavam em casa quando aconteceu o crime. O idoso estaria na residência quando um homem com uma máscara preta cobrindo o rosto adentrou no espaço e atirou contra a vítima.

A polícia busca informações de quem seria o criminoso e qual era a ligação dele com a vítima. O corpo do idoso foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da região e será enterrado após a perícia.