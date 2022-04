Homem é preso em flagrante por tráfico de drogas em São Pedro da Aldeia

Policiais civis da 125ª DP (São Pedro da Aldeia) prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (06), um homem acusado de tráfico de drogas. A ação aconteceu com base em denúncia anônima e informações do Setor de Inteligência da delegacia.

A equipe foi ao local indicado, no bairro Baixo Grande, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, e encontrou um homem com as mesmas características físicas citadas na denúncia, que trabalhava em um ferro-velho. O dono do estabelecimento disse que o suspeito dorme em um quarto no lugar.

Os agentes fizeram buscas no imóvel e encontraram uma sacola com 30 pinos de cocaína no forro do telhado. O suspeito assumiu que era dono da droga e afirmou ser para uso próprio. Os policiais também encontraram um simulacro de arma de fogo.