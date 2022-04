Araruama vai sediar a segunda etapa do Campeonato Estadual de Pesca

Araruama foi escolhida pela Federação de Pesca e Lançamento do Estado do Rio para sediar a segunda etapa do Campeonato Estadual de Pesca 2022.

O evento vai ser realizado nesse domingo, 10 de abril, na Praia do Coqueiral, entre 07h30 e 11h40.

Cerca de 150 atletas de sete clubes diferentes vão participar da competição, que é dividida em quatro modalidades:

Juvenil (atletas menores de 21 anos)

Feminino

Masculino

Sênior (atletas maiores de 55 anos)

Vale ressaltar que todas as provas do campeonato são registradas junto aos órgãos ambientais, como o IBAMA; além disso os atletas devem seguir rigorosamente as regras que determinam o tamanho mínimo de captura dos peixes, garantindo, assim, a continuidade das espécies capturadas.