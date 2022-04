Casal é flagrado fazendo sexo em praia de Cabo Frio

Um casal ainda não identificado foi flagrado tendo relações sexuais em uma duna de areia da Praia do Foguete, em Cabo Frio. As imagens circularam a internet e arrancaram indignação e risos de quem viu o vídeo. O flagra ocorreu na última segunda-feira (04).

Nas imagens, é possível ver que o casal está com roupas íntimas (ou roupas de praia) tendo relações sexuais. A mulher está na frente enquanto o rapaz está atrás. As imagens foram feitas por uma pessoa que testemunhou o momento da varanda de um apartamento local.

Na internet, algumas pessoas levaram o caso na brincadeira. "Parabéns ao casal! Melhor fazer um sex* gostoso do que estar falando mal dos outros e fazendo me*** por aí... Vamos fazer sex*, vamos viver, vamos curtir a vida!!!!! (emojis) (sic)", escreveu um internauta no comentário do vídeo. Já outros criticaram. "Parece que ninguém pensa que nessa hora do dia além de adultos poderia ter crianças naquele local. Lamentável... (sic)", postou outra pessoa.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que algo do tipo é visto em uma praia da Região dos Lagos. Em dezembro de 2021, um outro vídeo do tipo viralizou. O casal desse caso, no entanto, estava realizando o ato sexual na Praia do Forte, em Cabo Frio.

O ato sexual em local público pode se tornar crime se for denunciado por alguma testemunhas. Os acusados, inclusive, podem ser detidos e presos.