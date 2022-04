Dono de restaurante é assassinado em Araruama, na Região dos Lagos

Policiais da 118ª DP (Araruama) estão procurando identificar os responsáveis pelo assassinato do dono de um restaurante no município. O crime ocorreu no último domingo (04), na RJ-106. Renan Bragança foi encontrado morto próximo ao seu carro, ele estaria tentando entrar no veículo quando foi atingido por múltiplos disparos, segundo testemunhas. As informações são do portal RC24H.

A vítima possuía um restaurante que ficava no bairro conhecido como Fazendinha. Ainda não se sabe a motivação para o crime.

Os bombeiros foram acionados por populares que viram a vítima ferida, mas ele acabou não resistindo aos ferimentos e veio a óbito no hospital. Seu corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) da região, onde deve ser periciado, assim como o seu carro. A polícia está buscando imagens de câmeras da região. Ainda não há suspeitos.