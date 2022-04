Acusado de homicídio em Macaé é capturado

Policiais civis da 123ª DP (Macaé) prenderam, nesta sexta-feira (01), um homem acusado de homicídio. Havia contra ele um mandado de prisão pendente.

Segundo os agentes, o criminoso estava sendo monitorado por ser gerente do tráfico de drogas do Bairro Nova Holanda, maior comunidade do município de Macaé. Ele foi capturado quando tentava registrar o filho em um cartório.