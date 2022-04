Ex-candidato a vereador é preso em Saquarema

Policiais civis da 124ª DP (Saquarema) prenderam um homem, neste sábado (02/04), pelo crime de homicídio. Ele foi capturado, no bairro de Jaconé, em Saquarema, Região dos Lagos, após trabalho de inteligência e monitoramento.

Segundo os agentes, a ação foi em cumprimento a um mandado de prisão. O homem já foi candidato a vereador pelo município.

De acordo com as investigações, o preso possui investigação criminal por grilagem de terras, além de ameaça a testemunhas, inclusive contra sua ex- companheira. Ele será encaminhado ao sistema penitenciário.