Vídeos: chuva causa deslizamento e soterra posto da PRF em Paraty

A forte tempestade que atingiu o Estado do Rio entre a noite de quinta-feira (31) e a madrugada desta segunda-feira (1°) causou deslizamentos de terra e bloqueou estradas em Angra dos Reis e Paraty (RJ).





Em um dos trechos, no KM 578 da Rodovia Rio-Santos, parte de uma barreira soterrou a base da Polícia Rodoviária Federal em Paraty. Apesar do incidente, não há informações de feridos. As pistas estão interditadas em ambos os sentidos e máquinas trabalham no local.