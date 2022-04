Três pessoas são presas em flagrante por 'gato' em Iguaba Grande

Agentes da 129ª DP (Iguaba Grande) prenderam, nesta terça-feira (29/03), três pessoas durante uma operação de combate ao furto de energia elétrica no município da Região dos Lagos do Rio. A ação contou com funcionários da concessionária de distribuição de energia da região.

De acordo com os policiais, os homens possuíam ligações elétricas clandestinas, conhecidas como "gatos", em seus estabelecimentos comerciais. Os furtos foram constatados pela perícia técnica do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE).

Os três foram autuados em flagrante por furto de energia.