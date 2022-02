PM apreende tonel com drogas na Fazendinha, em Araruama

Uma grande quantidade de drogas foi apreendida por policiais militares durante uma ação no bairro Fazendinha, em Araruama, na Região dos Lagos, na segunda-feira (7).

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) recebeu informações de que homens estavam cavando um buraco para enterrar um tonel em um terreno baldio na comunidade conhecida como "Beco do Casal 20".

Chegando ao local, os agentes avistaram dois suspeitos, que fugiram deixando o material. No total, segundo a PM, foram apreendidas 294 buchas de maconha, 188 pinos de cocaína e 161 pedras de crack.

As drogas foram apreendidas e levadas para 118 DPª (Araruama) para apreensão.