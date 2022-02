Homem é preso em Cabo Frio após cobrar por uso de banheiro público

Um homem foi preso pelo crime de extorsão no último domingo (6), no Canto do Forte, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Ele se dizia dono de um banheiro, que na verdade era de uso público, e cobrava pelo uso, ameaçando quem não quisesse pagar.

Segundo a Polícia Militar, os agentes receberam denúncias de algumas vítimas. Os policiais foram até o local e encontraram o acusado. Com ele, foi encontrada uma mochila com um revólver calibre 38 com munição, além de R$1.065 em espécie, que foi arrecadado com o uso do banheiro pelos clientes.

O homem foi encaminhado para a 126ª DP (Cabo Frio), onde foi autuado e preso por porte ilegal de arma de fogo. Ainda segundo a polícia, ele possui antecedentes criminais por tentativa de homicídio.