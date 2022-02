Central do Trabalhador divulga 254 vagas de emprego em Macaé

A Prefeitura de Macaé, por meio da Secretaria Adjunta de Trabalho e Renda, disponibiliza, nesta semana, 254 vagas de emprego. As oportunidades são para diferentes segmentos e diversos níveis de escolaridade.

Os interessados devem ficar atentos aos canais oficiais do governo municipal. Para verificar as possibilidades semanais, o cidadão deve acessar o portal da Prefeitura para checar a lista completa ou procurar a Central do Trabalhador de Macaé que funciona na Rodovia Amaral Peixoto, s/n (em frente ao Estádio Cláudio Moacyr), Barra de Macaé, das 8h às 17h.

Para quem quer se cadastrar, a secretaria também disponibiliza um link específico para preenchimento online.