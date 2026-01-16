Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Unimed Leste Fluminense assume cerca de 20 mil beneficiários da Unimed FERJ

Migração planejada, definida pela ANS, está sendo feito desde 12 de janeiro

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 16 de janeiro de 2026 - 12:49
Beneficiários Unimed FERJ agora serão atendidos pela Unimed Leste Fluminense
A Unimed Leste Fluminense passa a assumir, desde esta segunda-feira (12/01), cerca de 20 mil beneficiários da Unimed FERJ, em migração definida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O processo foi cuidadosamente planejado para garantir a continuidade do atendimento aos beneficiários da Unimed Ferj residentes em Niterói, São Gonçalo, Maricá, Rio Bonito, Itaboraí, Silva Jardim e Tanguá (regiões atendidas pela Leste Fluminense), mantendo a rede já conhecida pelos beneficiários.

A operadora está implantando um plano de transição detalhado para assegurar que a mudança seja realizada com o mínimo de impacto e a máxima eficiência.

Para isto, os beneficiários provenientes da Unimed Ferj terão acesso a uma nova carteira virtual da Unimed Leste Fluminense (iniciada pelo número 0017), que lhes garantirá acesso integral aos nossos serviços assistenciais, como autorizações de procedimentos e temas relacionados a consultas, tratamentos, exames e terapias.

O cartão virtual será disponibilizado através de atualização automática no aplicativo Unimed, que já é utilizado pelo beneficiário da Unimed Ferj.

Nos casos de atendimentos administrativos e não assistenciais, como mudanças de endereço, inclusão de dependentes, alterações de cadastro, emissão de segunda via de boletos e questões financeiras, dentre outras, o contato deverá ser efetuado pelos canais da Unimed Ferj já em uso, como o SAC(21) 3900-3400.

A Unimed Leste Fluminense disponibilizará ainda os seguintes canais exclusivos de atendimento para informações e dúvidas dos beneficiários e prestadores de serviço para esta transição:

https://unimedlestefluminense.com.br/beneficiariosferj

Hotline: (21) 2042-3983

