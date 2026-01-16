Unimed Leste Fluminense assume cerca de 20 mil beneficiários da Unimed FERJ

A Unimed Leste Fluminense passa a assumir, desde esta segunda-feira (12/01), cerca de 20 mil beneficiários da Unimed FERJ, em migração definida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O processo foi cuidadosamente planejado para garantir a continuidade do atendimento aos beneficiários da Unimed Ferj residentes em Niterói, São Gonçalo, Maricá, Rio Bonito, Itaboraí, Silva Jardim e Tanguá (regiões atendidas pela Leste Fluminense), mantendo a rede já conhecida pelos beneficiários.

A operadora está implantando um plano de transição detalhado para assegurar que a mudança seja realizada com o mínimo de impacto e a máxima eficiência.

Para isto, os beneficiários provenientes da Unimed Ferj terão acesso a uma nova carteira virtual da Unimed Leste Fluminense (iniciada pelo número 0017), que lhes garantirá acesso integral aos nossos serviços assistenciais, como autorizações de procedimentos e temas relacionados a consultas, tratamentos, exames e terapias.

O cartão virtual será disponibilizado através de atualização automática no aplicativo Unimed, que já é utilizado pelo beneficiário da Unimed Ferj.

Nos casos de atendimentos administrativos e não assistenciais, como mudanças de endereço, inclusão de dependentes, alterações de cadastro, emissão de segunda via de boletos e questões financeiras, dentre outras, o contato deverá ser efetuado pelos canais da Unimed Ferj já em uso, como o SAC(21) 3900-3400.

A Unimed Leste Fluminense disponibilizará ainda os seguintes canais exclusivos de atendimento para informações e dúvidas dos beneficiários e prestadores de serviço para esta transição:

https://unimedlestefluminense.com.br/beneficiariosferj

Hotline: (21) 2042-3983