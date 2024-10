Hospital Memorial São Lucas: São Gonçalo tem nova opção em pronto atendimento 24h

São Gonçalo sempre sofreu com a falta de boas opções de pronto atendimento médico, tanto adulto como infantil. Mas agora o município passa a contar com uma alternativa com a recente inauguração da unidade do Hospital Memorial São Lucas de São Gonçalo.

Localizado próximo ao centro e ocupando as instalações do antigo hospital Casa de Saúde São José dos Lírios, o Hospital Memorial São Lucas já abre funcionando 24 horas por dia, em todos os dias da semana.

Atuando como pronto socorro adulto e infantil, a unidade possui conexão direta com o Hospital Memorial São Lucas de Niterói em caso de remoção e internações.

O Hospital Memorial São Lucas unidade São Gonçalo está localizado na rua Coronel Serrado, 688, no bairro Zé Garoto.