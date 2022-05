Estudantes das escolas públicas poderão ter livros publicados

Para os escritores de plantão e principalmente os apaixonados por literatura, a notícia é muito boa: iniciando o seu segundo projeto literário intitulado ¨Meu conto vira um livro¨ a Editora Paradoxo está oferecendo uma grande oportunidade para estudantes das escolas estaduais, os jovens do ensino médio entre 14 a 17 anos, poderão ter um livro publicado sem nenhum custo.

O concurso promoverá um processo seletivo de textos nos quais apenas três serão selecionados e publicados, os vencedores terão as suas respostas divulgadas nas escolas de origens. O evento será de forma 100% online e os interessados deveram se inscrever e encaminhar os textos no formato de conto. Não existe nenhuma taxa de inscrição ou limites de candidaturas.

Segundo Heloísa, proprietária da editora e idealizadora do evento, o objetivo do projeto é aproximar jovens ou estudantes das regiões de Niterói e São Gonçalo da rede pública Estadual com a literatura brasileira, além de dar aos adolescentes a oportunidade de participarem de antologias, ganharem brindes da editora de livros de fantasia infanto juvenil e acervos da nossa literatura brasileira entre doações para as bibliotecas das escolas. O projeto também conta com a parcerias da Publicitária Marianna Roman que é proprietária do Grupo editorial Quimera.

Através das redes sociais da Editora, os candidatos ficarão por dentro de todas as novidades, feiras, projetos, concursos e de todas as outras mega oportunidades para aqueles que amam a literatura, sendo assim, não deixem de seguir o @editoraparadoxo no instagram.

As inscrições do concurso literário estarão abertas até o dia 30 de junho, as análises dos textos serão entre os dias 20 de julho até 20 de agosto e o resultado final está previsto para o dia 5 de setembro. Boa sorte a todos.