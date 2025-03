SSP - Transmissora de energia

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), nos termos da Resolução Conama nº 009, de 03 de dezembro de 1987, torna público que promoverá Audiências Públicas para apresentar, dirimir dúvidas e colher críticas e sugestões relativas ao Relatório de Impacto Ambiental (Rima) relativo ao Edital de convocação das Audiências Públicas a serem realizadas no âmbito do licenciamento ambiental do Projeto do Sistema de Produção de Óleo e Gás do Bloco BM-C-33, Campos Raia Manta e Raia Pintada (Projeto Raia), Bacia de Campos, Estado do Rio de Janeiro, (CNPJ nº 04.028.583/0001-10). Processo de licenciamento ambiental nº IBAMA nº 02001.005697/2021-63.

As Audiências Públicas serão realizadas nos seguintes dias e locais:

07/04/2025 às 15h00 em Armação dos Búzios/RJ

Hotel Atlântico Búzios, Estrada da Usina, nº 294 – Morro do Humaitá, Armação dos Búzios/RJ

10/04/2025 às 15h00 em Macaé/RJ

Hotel Mercure Macaé, Rua Dolores Carvalho Vasconcelos, nº 110, Bairro Glória – Macaé/RJ

Haverá transmissão ao vivo pelo site www.projetoraia.com.br

Acesse o Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) através do site www.projetoraia.com.br .

Transporte Gratuito: Para informações e cadastro de transporte acesse www.projetoraia.com.br. O cadastro estará disponível até dia 31/03/2025 para audiência pública em Búzios e até dia 03/04/2025 para audiência pública em Macaé. Confira no site a cobertura de transporte para seu município.

Fale Conosco:

Empreendedor:

0800 729 00 79 / contato@equinor.com

Ibama:

Linha Verde: 0800 61 8080

Canal: falabr.cgu.gov.br