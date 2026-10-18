Padre morre após cruz cair sobre ele durante missa transmitida ao vivo no Equador
Patricio Alfredo Sánchez Molinari celebrava uma missa em uma igreja de Guayaquil quando a estrutura de madeira se desprendeu da parede; acidente foi registrado em vídeo
O padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari morreu após ser atingido por uma cruz de madeira durante uma missa na cidade de Guayaquil, no Equador, no sábado (17). O acidente aconteceu enquanto o religioso conduzia a celebração no altar e foi registrado pela transmissão ao vivo realizada nas redes sociais.
A cruz, que estava fixada na parede atrás do altar e contava com uma escultura de Jesus Cristo, se desprendeu e caiu sobre o sacerdote. As imagens mostram o momento em que a estrutura atinge o religioso e, em seguida, fiéis se aproximam para tentar prestar socorro.
A celebração era transmitida pelo perfil do próprio padre nas redes sociais. Com isso, o acidente ficou registrado na gravação da missa.
Arquidiocese confirma morte
A morte de Patricio Alfredo Sánchez Molinari foi confirmada pela Arquidiocese de Guayaquil, que publicou uma mensagem de pesar nas redes sociais.
O sacerdote atuava como pároco da Igreja do Perpétuo Socorro, vinculada ao Vicariato Central da cidade equatoriana.
Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o que provocou a queda da cruz ou sobre as condições da estrutura que estava instalada atrás do altar.