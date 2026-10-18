Padre morre após cruz cair sobre ele durante missa transmitida ao vivo no Equador

O padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari morreu após ser atingido por uma cruz de madeira durante uma missa na cidade de Guayaquil, no Equador, no sábado (17). O acidente aconteceu enquanto o religioso conduzia a celebração no altar e foi registrado pela transmissão ao vivo realizada nas redes sociais.

A cruz, que estava fixada na parede atrás do altar e contava com uma escultura de Jesus Cristo, se desprendeu e caiu sobre o sacerdote. As imagens mostram o momento em que a estrutura atinge o religioso e, em seguida, fiéis se aproximam para tentar prestar socorro.

A celebração era transmitida pelo perfil do próprio padre nas redes sociais. Com isso, o acidente ficou registrado na gravação da missa.

Arquidiocese confirma morte

A morte de Patricio Alfredo Sánchez Molinari foi confirmada pela Arquidiocese de Guayaquil, que publicou uma mensagem de pesar nas redes sociais.

Sacerdote atuava como pároco da Igreja do Perpétuo Socorro, vinculada ao Vicariato Central da cidade equatoriana | Foto: Reprodução/Redes sociais

O sacerdote atuava como pároco da Igreja do Perpétuo Socorro, vinculada ao Vicariato Central da cidade equatoriana.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o que provocou a queda da cruz ou sobre as condições da estrutura que estava instalada atrás do altar.