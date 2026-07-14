Bebê de 10 meses morre após estupro em Fortaleza; dois são presos

Uma bebê de apenas 10 meses morreu, nesta terça-feira (14), após ser vítima de estupro de vulnerável no bairro Dionísio Torres, no Ceará. A mãe da criança, ao encontrá-la desacordada dentro de casa, inicialmente acreditou que a filha estivesse engasgada. Dois homens foram presos em flagrante.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), a mãe tentou acionar o socorro por meio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Diante da falta de um atendimento imediato e do agravamento do estado da menina, ela decidiu socorrer a filha por meios próprios e a levou às pressas para uma unidade de saúde local.

Ao darem entrada no hospital, os médicos constataram o óbito imediato da bebê e identificaram sinais claros de violência sexual, notificando a polícia sobre o crime.

Prisões em flagrante

A ação policial resultou na captura de dois homens, de 22 e 26 anos, cujas identidades não foram divulgadas pelas autoridades. Segundo os levantamentos iniciais das equipes de investigação, um dos detidos mantinha um relacionamento casual com a mãe da vítima. O segundo suspeito é primo dele e também estava no local.

Outras pessoas que frequentavam o ambiente foram conduzidas à delegacia para prestar esclarecimentos na condição de testemunhas.

Investigação em andamento

As circunstâncias exatas e a dinâmica de como o crime ocorreu ainda estão sendo apuradas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). Equipes da Perícia Forense (Pefoce) foram acionadas para colher vestígios no imóvel e realizar os exames necroscópicos que vão subsidiar o inquérito.

Em nota oficial, a SSPDS reforçou que os trabalhos investigativos seguem em ritmo intenso para elucidar a cronologia dos fatos e a responsabilidade de cada um dos envolvidos.