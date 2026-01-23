Agressão e morte de cão comunitário gera comoção e leva #JustiçaPorOrelha aos trending topics

Usuários da rede social X (antigo Twitter) colocaram o termo “#justicapororelha” em segundo lugar entre os assuntos mais comentados no Brasil por volta das 20h40 desta sexta-feira (23). A hashtag faz referência ao assassinato de um cão comunitário — que vivia na praia e era cuidado por moradores locais — ocorrido no início de janeiro. O crime aconteceu na Praia Brava, em Santa Catarina.

Nas postagens, muitos usuários das redes sociais pedem justiça. Outros, que em algum momento conviveram com o animal, compartilharam fotos e até vídeos do cão.

O cachorro, descrito por moradores como muito dócil, foi espancado no início do ano e encontrado com diversos ferimentos. Ele chegou a ser levado ao veterinário, mas não apresentava condições de recuperação e, por isso, foi submetido à eutanásia.

No último sábado (17), moradores da região se mobilizaram e registraram um boletim de ocorrência. A Delegacia de Proteção Animal está conduzindo as investigações do caso.

Segundo as apurações, quatro adolescentes já foram identificados como os agressores do cão Orelha. A identificação ocorreu por meio da análise de imagens de câmeras de segurança e de depoimentos de moradores.

Orelha vivia há cerca de 10 anos na Praia Brava. Além dele, outros dois cachorros habitam o local. Os animais são tão queridos pela comunidade que moradores construíram três casinhas para abrigá-los.

Na última sexta-feira, a Associação de Moradores da Praia Brava divulgou uma nota sobre o caso. Leia a íntegra:

A Associação Praia Brava (APBrava) manifesta solidariedade diante da morte do cão comunitário Orelha, figura conhecida e querida por moradores e frequentadores da Praia Brava.

Orelha fazia parte do cotidiano do bairro há muitos anos e era cuidado de forma espontânea por pessoas da comunidade, tornando-se um símbolo simples, porém afetivo, da convivência e da relação de cuidado que muitos mantêm com o espaço e com os animais que ali vivem.

A Associação lamenta profundamente a perda e se solidariza com todos que se sentem entristecidos por esse episódio, reconhecendo a comoção e o sentimento coletivo que a situação desperta.

Ao mesmo tempo, a entidade esclarece que as circunstâncias do ocorrido estão sendo apuradas pelas autoridades competentes e que o devido processo legal deve ser respeitado, evitando conclusões precipitadas ou exposições indevidas.

A Associação Praia Brava reafirma seu compromisso com a convivência harmoniosa, com o respeito à vida e com a confiança nas instituições públicas para o correto esclarecimento dos fatos.

Daniel Araújo

Presidente da APBrava