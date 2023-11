Aluno é flagrado exibindo arma dentro de sala de aula

Um vídeo que circula nas redes sociais mostrando um aluno armado dentro de uma sala de aula assustou pais e estudantes no Rio de Janeiro nesta semana. As imagens, no entanto, foram feitas longe do território carioca, na cidade de Porto de Sauipe, no Baixo Sul da Bahia.

Nas imagens, um aluno aparece exibindo uma pistola e depois de 'brincar' com o armamento, aponta para a professora Reprodução

Autor: Reprodução

Além do aluno armado, aparecem nas imagens a professora, que em nenhum momento percebe o que está acontecendo, e um outro estudante assistindo a aula, além da pessoa que faz a gravação, que não aparece no vídeo.

Dias depois da publicação do vídeo, policiais apreenderam o adolescente, que, segundo a PM, já tinha sido detido anteriormente.

De acordo com a polícia, a arma, na verdade, tratava-se de um simulacro.