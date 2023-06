Corpo de jovem sumida em 2014 é achado em parede de apartamento

A polícia da Espanha encontrou o corpo de uma jovem desaparecida em 2014. Os restos mortais estavam dentro da parede de um apartamento, em Torremolinos, no litoral sul do país.

De acordo com a reportagem do El País, os atuais moradores do apartamento nunca suspeitaram de que havia um cadáver dentro da parede.

Sibora Gagani desapareceu quando tinha 22 anos. Ela tinha cidadania italiana e origem albanesa. A família passou todo esse tempo lutando por justiça e respostas.

No mês passado, o ex-namorado da jovem, Marco Gaio Romeo, hoje com 45 anos, admitiu o crime. Romeo confessou o assassinato na delegacia, após ser preso por outro crime mais recente. Ele matou a atual namorada a facadas.

Ocultação de cadáver

A polícia usou um sistema de raio-X para localizar o local exato e uma marreta para quebrar a parede. Antes da descoberta, os investigadores já tinham utilizado pequenas câmeras, colocadas em furos nas paredes, mas não haviam encontrado nada.

O corpo de Sibora ainda vai passar por uma perícia para identificação e para saber a causa da morte. O apartamento em que o corpo dela foi escondido é onde ela vivia com o então namorado.

Segundo a polícia, os restos mortais estavam em uma caixa de madeira entre duas paredes, que era um espaço usado para colocar um guarda-roupa. O corpo foi enrolado em um tecido com cal para dissolver. No local, também foi achado um ramo de flores e uma faca com vestígios de sangue.