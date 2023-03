Mulher é encontrada viva em túmulo fechado em Minas Gerais

Uma mulher foi encontrada 'enterrada' viva, na manhã desta terça-feira (28), em um cemitério municipal na cidade de Ubá, localizada na Zona da Mata de Minas Gerais. O caso foi percebido por coveiros que acionaram a polícia após perceberem um túmulo fechado com tijolo, cimento fresco e sinais de sangue próximo à gaveta.

Ao chegarem no local, os policiais ouviram pedidos de socorro vindos do interior do sepulcro. Diante da situação, abriram o túmulo e encontraram uma mulher com vida e ferimentos na cabeça. A vítima relatou aos policiais que dois homens encapuzados a agrediram e a levaram.

Ainda confusa, a mulher disse que os agressores chegaram no local onde ela estava, a abordaram, a agrediram e a levaram. Ela foi atendida pelo Samu e encaminhada ao Hospital São João Batista em Visconde do Rio Branco.

De acordo com comunicado divulgado à imprensa pelo delegado regional de Ubá, Diego Candian Alves, a motivação do crime teria sido vingança, por conta de um desacerto envolvendo arma de fogo. Os autores já foram identificados e, durante a tarde desta terça-feira, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil atuam em operação conjunta para tentar rastrear os suspeitos e prendê-los em flagrante delito.

A PM informou também que a sepultura utilizada no crime fazia parte de um conjunto de sepulcros interditados. A investigação segue em andamento para esclarecer os detalhes do caso e identificar possíveis cúmplices.