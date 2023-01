Casal de jovens é condenado a 10 anos de prisão por dança na rua no Irã

Vídeo foi interpretado por autoridades como manifestação de apoio a protestos contra violência policial no país - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Vídeo foi interpretado por autoridades como manifestação de apoio a protestos contra violência policial no país - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um casal de jovens do Irã foi condenado a cumprir 10 anos de prisão por aparecerem dançando juntos na rua em um vídeo publicado na Internet. Os influenciadores digitais Astiyazh Haghighi, de 21 anos, e Amir Mohammad Ahmadi, de 22, foram a julgamento após gravarem uma dança na frente ao monumento da Praça Azadi, em Teerã, capital do país.

Eles foram detidos em novembro do ano passado e sentenciados à pena nesta semana. O casal responde por "espalhar a corrupção na terra e incitar a prostituição", sem direito à fiança ou defesa durante as audiências. Confira o registro da dança compartilhado pelos influenciadores:

null Reprodução/Redes Sociais

Autor: Reprodução/Redes Sociais

Para as autoridades que julgaram os jovens, a dança foi uma forma de manifestar apoio aos protestos públicos pelo caso de Mahsa Amini, menina de 22 anos morta em setembro de 2022, alguns dias após ser agredida e presa por agentes da polícia da moralidade por não usar seu hijab (vestimenta árabe feminina) corretamente.

Na época, o caso causou comoção e manifestações no país, que foram, segundo relatos dos iranianos, reprimidas com violência pelas forças policiais. Estima-se que centenas de manifestantes tenham morrido por causa da repressão aos protestos. Pelo menos 20 mil indivíduos foram presos.

Ali Khamenei, líder supremo do Irã, classificou os manifestantes como "terroristas" de grupos separatistas. O vídeo do casal de influenciadores foi publicado em outubro, cerca de um mês após a morte de Mahsa Amini. Iranianos que compartilharem o vídeo na internet podem ser julgados por "perturbação da segurança nacional", de acordo com relato de locais.