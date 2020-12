Quaquá defende apoio a Arthur Lira, candidato de Bolsonaro na Câmara dos Deputados

O vice-presidente nacional do PT e ex-prefeito de Maricá, Washington Quaquá, defendeu nesta terça-feira (15) que o partido apoie a candidatura do deputado Arthur Lira (PP-AL) para presidente da Câmara. Apesar de Lira ser apoiado por Bolsonaro para entrar no lugar de Rodrigo Maia (DEM-RJ). Quaquá explicou a sua tese para o portal Agenda do Poder.





"O Lira é o candidato do Centrão. O Centrão tem um acordo com o Bolsonaro. Pode ter um acordo com a gente também", afirmou Quaquá. "O Centrão do Lira é igual ao Centrão de Rodrigo Maia. O Centrão de Lira fez um acordo com Bolsonaro. Isto não quer dizer que ele seja Bolsonaro. Acho, francamente, que Lira tem mais autonomia para lutar pelas pautas democráticas", disse.





Por outro lado, o deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) gravou um vídeo afirmando que não existe a chance de o PT apoiar a candidatura de Arthur Lira. “Hoje o PT é linha de frente na oposição a Bolsonaro e todos os retrocesses que o governo dele representa, por isso, em hipótese alguma, Lira, que é seu candidato, contará com apoio do PT”, afirmou Pimenta.