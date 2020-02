Regina Duarte aceita fazer teste na Secretaria de Cultura de Bolsonaro

A atriz Regina Duarte aceitou participar de uma fase de testes na Secretaria de Cultura. Segundo a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto, na quarta-feira ela já estará em Brasília para ocupar o cargo que era de Roberto Alvim, demitido na sexta-feira (17) após reproduzir em um vídeo rituais nazistas. No entanto, o comunicado não deixa claro se a atriz aceitou ao convite.





"Após conversa produtiva com o presidente Jair Bolsonaro, Regina Duarte estará em Brasília na próxima quarta-feira, 22, para conhecer a Secretaria Nacional de Cultura do governo federal. 'Estamos noivando', disse a artista após o encontro ocorrido nesta tarde no Rio de Janeiro", diz comunicado da Secretaria de Comunicação da Presidência.





Desde quando Roberto Alvim foi demitido do cargo por Jair Bolsonaro, a cadeira de comando da Cultura está vaga. O presidente cedeu às pressões públicas e retirou o ministro da administração da Secretaria. No vídeo feito por Alvim, ele parafraseava um discurso nazista de Joseph Goebbels.





Este é o segundo convite que Regina Duarte recebe para integrar o governo Bolsonaro. No início do ano passado uma proposta foi feita à atriz, mas ela recusou. Regina é uma das famosas que apoia o presidente e inclusive elogiou a política do governo no setor cultural. Segundo ela, até segunda-feira será decidida sua permanência ou não na Secretaria.