Câmara debate situação dos pescadores artesanais em Niterói

O mandato do vereador Renatinho do PSOL realiza audiência pública nesta terça-feira (21), às 17h, no plenário da câmara, para discutir os problemas dos pescadores artesanais que ainda não receberam indenização por conta do derramamento de mais de 1 milhão de óleo na Baía de Guanabara em 2000. A tragédia ambiental completou 20 anos nesse sábado (18).





Os pescadores artesanais reclamam de um acordo homologado entre a Federação dos Pescadores do Estado do Rio de Janeiro (Feperj) e a Petrobras sem que os trabalhadores fossem consultados. Segundo eles, os valores são injustos e há denúncias ainda de fraudes na lista dos beneficiados.









Foram convidados para a audiência pública representantes da Feperj, Petrobras, Secretaria Federal da Aquicultura e Pesca, além do Inea, Ibama, Ministérios Públicos Federal e Estadual e Capitania dos Portos.