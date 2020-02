Bolsonaro se reúne com Crivella no Rio para falar de finanças

O presidente da República, Jair Bolsonaro, esteve em reunião na manhã de hoje (20) com o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, e secretários municipais, no Palácio da Cidade, sede da prefeitura da capital fluminense. Entre os temas da reunião esteve a dívida da cidade, estimada em torno de R$ 6,8 bilhões, dos quais R$ 5 bilhões são com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). “Já encaminhamos pedidos para renegociação e espero que sejam bem-sucedidos este ano”, disse o prefeito, em conversa com jornalistas.





Também participaram do encontro representantes de várias correntes evangélicas. Crivella ressaltou que o presidente Bolsonaro recebeu apoio todos. “O presidente da República tem nos evangélicos um apoio forte. Todos oram, pelo presidente, não só pelo preceito bíblico de que devem orar pelos superiores mas por afinidade também”.





O prefeito Crivella disse disse que na reunião trataram da transferência dos postos de saúde e hospitais federais para o município do Rio, ocorrida em 1995, com os funcionários federais passando também para o município, o que resultou na não atualização do repasse de recursos. O prefeito disse estar fazendo acordo com o Ministério da Saúde e que espera em breve resolver a questão.





Segundo Crivella, Jair Bolsonaro deverá estar presente à inauguração da primeira escola cívico militar, que está sendo construída no Rocha, zona norte do Rio de Janeiro, com conclusão prevista para daqui a 40 dias.





Crivella garantiu que na reunião não trataram de política, mas sim dos interesses do povo da cidade, “sem outras conotações”. Crivella acredita que por meio de parceria com o governo federal, o Rio só terá a ganhar. “Isso vai ser bom para todos os cariocas”.





O presidente Jair Bolsonaro permaneceu uma hora e quarenta minutos no Palácio da Cidade e saiu sem falar com a imprensa, seguindo para encontro com o comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Ilques Barbosa Junior, no 1º Distrito Naval. A partida de Bolsonaro de volta a Brasília está marcada para as 16h20 desta segunda-feira (20). (Agência Brasil)