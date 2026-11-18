A equipe fluminense foi liderada pela Coordenadora-Geral da transição e futura secretária da Casa Civil, Maria Gabriela Bessa, que se encontrou com o secretário-chefe da Casa Civil paulista, Nerylson Lima - Foto: Divulgação

A equipe fluminense foi liderada pela Coordenadora-Geral da transição e futura secretária da Casa Civil, Maria Gabriela Bessa, que se encontrou com o secretário-chefe da Casa Civil paulista, Nerylson Lima - Foto: Divulgação

Representantes do grupo de transição do futuro governo do Rio se encontraram, na tarde desta terça-feira (17), com membros da Casa Civil do governo de São Paulo para troca de experiências de gestão e governança. A equipe fluminense foi liderada pela Coordenadora-Geral da transição e futura secretária da Casa Civil, Maria Gabriela Bessa, que se encontrou com o secretário-chefe da Casa Civil paulista, Nerylson Lima.

O encontro, que aconteceu no Palácio Bandeirantes, sede do governo de São Paulo, tem como objetivo promover a troca de experiências sobre modelos de governança, planejamento estratégico, monitoramento de resultados e coordenação das ações de governo.

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“Estamos construindo um modelo de Casa Civil que tenha capacidade de integrar as diferentes áreas do governo, estabelecer prioridades estratégicas e acompanhar a execução das políticas públicas”, afirmou Gabriela.

A iniciativa integra o processo de preparação da futura gestão estadual. A ideia é identificar práticas que possam contribuir para o fortalecimento da capacidade de planejamento e execução das políticas públicas no Rio de Janeiro.

Segundo a futura chefe da Casa Civil, “São Paulo possui experiências importantes de gestão e coordenação governamental, e esse intercâmbio nos permite conhecer boas práticas e avaliar soluções que possam ser adaptadas à realidade do Rio de Janeiro. Nosso objetivo é fortalecer uma gestão pública moderna, eficiente e orientada a resultados.”