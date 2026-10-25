Lula (PT) vence as eleições presidenciais de 2026 e garante quarto mandato à frente do Brasil
Ele é o primeiro presidente da história a vencer de virada no segundo turno; Vitória abre caminho para a continuidade do governo e coloca desafios econômicos e políticos no centro da agenda presidencial
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu o segundo turno das eleições presidenciais neste domingo (25), com 51,7% dos votos válidos e garantiu a continuidade de seu projeto político à frente do Brasil. O resultado representa a permanência do Partido dos Trabalhadores (PT) no comando do Executivo federal e abre uma nova etapa de articulações para a formação da base governista e a definição das prioridades do próximo mandato.
A confirmação oficial da vitória chegou às 21h07, com apuração de 98% das urnas. Com a conclusão do processo, o presidente eleito deverá se preparar para a transição de governo e para a posse, prevista constitucionalmente para 5 de janeiro de 2027.
Segundo dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), atualizados às 21h07min43s deste domingo (25), 479.971 das 499.248 seções eleitorais haviam sido totalizadas, o equivalente a 96,14% do total.
O pleito registrou 123.035.878 votantes, diante de um eleitorado apto de 158.745.502 pessoas. Desse total, foram contabilizados 119.064.701 votos válidos, correspondentes a 96,77% dos votos computados, além de 1.371.044 votos em branco (1,11%) e 2.600.133 votos nulos (2,11%). A abstenção chegou a 29.072.954 eleitores. Entre as 152.109.255 pessoas vinculadas a seções totalizadas, 152.108.832 estavam em seções instaladas, enquanto 423 correspondiam a seções não instaladas. Os dados ainda eram parciais no momento da atualização, mas elegeram matematicamente o presidente Lula à reeleição neste domingo (25).
Economia e políticas sociais entre as prioridades
A vitória de Lula coloca no centro do debate a continuidade das políticas sociais, a geração de empregos, a valorização da renda e o controle da inflação. A condução da economia, o equilíbrio das contas públicas e a capacidade de ampliar investimentos também estão entre os principais desafios do novo mandato.
No campo social, a expectativa é de manutenção ou ampliação de programas voltados à população de baixa renda, além de iniciativas nas áreas de educação, saúde, habitação e segurança alimentar.
Relação com o Congresso será decisiva
Entre os desafios para o novo mandato, está a construção de uma base parlamentar capaz de sustentar a agenda do Executivo. A composição da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com maioria da oposição, tem papel central na aprovação de projetos econômicos, sociais e administrativos.