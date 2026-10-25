TRE-BA determina circulação de toda a frota de ônibus em Salvador sob multa de R$ 1 milhão por hora

Passageiros relataram esperas superiores a uma hora e ônibus que passaram sem parar para permitir o embarque - Foto: Divulgação/Joedson Alves/Agência Brasil

Passageiros relataram esperas superiores a uma hora e ônibus que passaram sem parar para permitir o embarque - Foto: Divulgação/Joedson Alves/Agência Brasil

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) determinou neste domingo (25) que toda a frota de ônibus de Salvador entre em circulação durante o segundo turno das eleições presidenciais de 2026. O descumprimento da ordem pode resultar em multa de R$ 1 milhão por hora.

A decisão foi tomada após denúncia apresentada pela Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, que apontou redução na oferta de transporte público na capital baiana. Segundo a federação, diversos veículos permaneciam nas garagens mesmo após o início da votação, dificultando o deslocamento dos eleitores até os locais de votação.

O presidente do TRE-BA, desembargador Maurício Kertzman Szporer, determinou que a ordem fosse encaminhada aos órgãos municipais responsáveis e às empresas que operam o sistema de transporte público. A fiscalização do cumprimento da medida deverá contar com a atuação das polícias Civil e Federal.

Em outra decisão, o magistrado também determinou que a Polícia Federal prendesse o secretário municipal de Mobilidade de Salvador, Pablo Souza, em razão da falta de ônibus durante a votação.

Eleitores enfrentam dificuldades para chegar aos locais de votação

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram pontos de ônibus lotados em Salvador. Passageiros relataram esperas superiores a uma hora e ônibus que passaram sem parar para permitir o embarque.

Na denúncia apresentada ao tribunal, a Federação Brasil da Esperança informou que, por volta das 11h05, diversos coletivos ainda estavam nas garagens. A situação provocou reclamações de eleitores e manifestações de autoridades políticas da Bahia, que cobraram providências para assegurar o transporte da população durante o pleito.

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), atribuiu os atrasos a problemas operacionais em algumas garagens, que, segundo ele, teriam sido provocados por manifestações políticas.

Já o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), informou que disponibilizou a Polícia Militar e a Secretaria da Segurança Pública para auxiliar na normalização do serviço. Entre as possibilidades mencionadas estava o uso de policiais habilitados para conduzir ônibus.

A determinação do TRE-BA tem como objetivo garantir o deslocamento dos eleitores durante o segundo turno, cuja votação termina às 17h, no horário de Brasília.