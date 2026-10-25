Douglas Ruas vota em São Gonçalo ao lado da família

O governador eleito do Rio de Janeiro, Douglas Ruas, votou neste domingo (25) em São Gonçalo, na companhia da esposa, Mariana Ruas, e do filho, Miguel. Na ocasião, Ruas manifestou confiança no resultado e ressaltou a importância de o Brasil optar pelo caminho da mudança:

"Neste segundo turno, estive à frente da coordenação da campanha de Flávio Bolsonaro aqui no Rio, percorri pessoalmente todas as regiões do nosso estado e conversei com a população sobre a importância de tomarmos uma decisão de mudança para o nosso Brasil. Estamos muito confiantes de que o Brasil fará a escolha certa e elegerá hoje Flávio Bolsonaro presidente do Brasil".

Questionado sobre o novo recurso apresentado pelo PSD de Eduardo Paes contestando o resultado da eleição ao governo do Rio de Janeiro, Ruas afirmou que o episódio está superado e que as atenções já se voltam à transição de governo.

"Em relação à ação judicial, lamentamos mais um desrespeito à Justiça Eleitoral, ao processo democrático e ao Supremo Tribunal Federal. O Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou e, para nós, trata-se de assunto encerrado. A partir de amanhã, já começaremos a trabalhar com afinco na transição do governo do Estado do Rio de Janeiro", completou.

Antes de seguir para São Gonçalo, Ruas acompanhou o candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, que foi votar em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio.