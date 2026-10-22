Douglas Ruas faz carreatas em Campos e Macaé e promete impulsionar a economia do Rio com Flávio Bolsonaro

Em Macaé, Ruas destacou a segurança pública como uma das prioridades de sua gestão - Foto: Divulgação

Em Macaé, Ruas destacou a segurança pública como uma das prioridades de sua gestão - Foto: Divulgação

O governador eleito, Douglas Ruas (PL), comandou carreatas em Campos e em Macaé, no Norte Fluminense, nesta quinta-feira (22/10), em apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência.

Em Macaé, Ruas destacou a segurança pública como uma das prioridades de sua gestão. O governador eleito disse que, ao lado de Flávio, vai intensificar o combate ao crime organizado e ressaltou que a melhoria da segurança é fundamental para impulsionar o desenvolvimento econômico do estado.

Leia também:

Anvisa aprova novo medicamento para câncer de pulmão avançado

Inmet alerta para tempestades em toda a faixa leste do país; saiba mais

“Sempre apontamos a segurança pública como uma das maiores feridas do Rio de Janeiro. Por isso, essa será uma das nossas prioridades. Ao lado de Flávio Bolsonaro vamos intensificar o combate ao crime organizado. Com mais segurança, criaremos condições para o estado se desenvolver economicamente, gerando empregos e ampliando a renda da população”, afirmou.

Ruas também falou sobre a importância de investimentos em infraestrutura para a região e disse que vai tirar do papel importantes obras para Macaé, como a duplicação da rodovia que liga o município a Rio das Ostras.