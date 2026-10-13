Flávio Bolsonaro tem 48% e Lula, 45% em cenário de segundo turno, aponta pesquisa

Considerando apenas os votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos, Flávio Bolsonaro registra 52%, enquanto Lula tem 48% - Foto: Lula Oficial e Charles Vieira/Campanha Flávio Bolsonaro

Considerando apenas os votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos, Flávio Bolsonaro registra 52%, enquanto Lula tem 48% - Foto: Lula Oficial e Charles Vieira/Campanha Flávio Bolsonaro

O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 48% das intenções de voto, contra 45% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no segundo turno da eleição presidencial de 2026. Os dados são da 17ª rodada da pesquisa BTG/Nexus, realizada entre os dias 10 e 12 de outubro.

No cenário estimulado, em que os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, 5% afirmaram que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos dois. Outros 2% não souberam responder.

Considerando apenas os votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos, Flávio Bolsonaro registra 52%, enquanto Lula tem 48%.

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Maioria já decidiu o voto

A pesquisa também aponta que 92% dos entrevistados já escolheram em quem votar e não pretendem mudar de decisão até o segundo turno, previsto para 25 de outubro. Outros 7% admitem a possibilidade de alterar o voto.

Entre os eleitores de Lula e Flávio Bolsonaro, o percentual dos que afirmam estar decididos é ainda maior: 95% dizem que não pretendem mudar de candidato.

Motivações dos eleitores

O levantamento também investigou os motivos que levam os entrevistados a escolher cada candidato. Entre os eleitores de Lula, 36% afirmam votar no presidente por considerá-lo o melhor candidato. No caso de Flávio Bolsonaro, 34% dizem escolhê-lo pelo mesmo motivo.

Outros 11% afirmam votar no senador para derrotar Lula, enquanto 7% declaram escolher o presidente com o objetivo de derrotar Flávio Bolsonaro.

Dados da pesquisa

A 17ª rodada da pesquisa BTG/Nexus foi realizada por telefone com 2.002 eleitores com 16 anos ou mais, nas 27 unidades da Federação, entre os dias 10 e 12 de outubro de 2026.

O levantamento tem margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e intervalo de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07997/2026.