Lula e Flávio Bolsonaro participam de missas no Dia de Nossa Senhora Aparecida em Brasília - Foto: Reprodução

Lula e Flávio Bolsonaro participam de missas no Dia de Nossa Senhora Aparecida em Brasília - Foto: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidatos à Presidência da República, participaram de celebrações católicas do Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, nesta segunda-feira (12). Em Brasília, Lula acompanhou uma missa na capela do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência, enquanto Flávio esteve na Catedral Metropolitana da capital federal.

As agendas religiosas ocorreram durante o feriado nacional e a campanha para o segundo turno das eleições presidenciais, marcado para 25 de outubro. Enquanto os dois candidatos participaram de celebrações em Brasília, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), candidato a vice na chapa de Lula, foi ao Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo, acompanhado da esposa, Lu Alckmin.

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Lula participa de missa no Palácio da Alvorada

Lula participou de uma missa na capela do Palácio da Alvorada, em Brasília, às 9h desta segunda-feira (12). A primeira-dama, Janja Lula da Silva, também acompanhou a celebração em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

Após a cerimônia, o presidente publicou uma mensagem nas redes sociais desejando proteção às famílias brasileiras e às crianças. Ele também pediu que não faltem alimentos nas mesas, paz nos lares e esperança para a população.

Flávio Bolsonaro participa de missa na Catedral de Brasília

O senador Flávio Bolsonaro participou de uma celebração na Catedral Metropolitana de Brasília, com início previsto para as 11h desta segunda-feira (12). Ele esteve acompanhado de Alfredo Gaspar (PL), candidato a vice-presidente em sua chapa, e de aliados políticos. A cerimônia integrou a programação religiosa em homenagem à padroeira do Brasil.

A presença de Flávio ocorre após uma controvérsia eleitoral envolvendo Nossa Senhora Aparecida. Em setembro, publicações nas redes sociais atribuíram ao senador a intenção de retirar da santa o título de padroeira do Brasil, alegação que ele negou. A informação foi associada a um projeto apresentado em 2007 pelo então deputado Victorio Galli, arquivado no ano seguinte. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) formou maioria para manter a remoção de publicações que apresentavam a alegação como verdadeira.

Alckmin vai ao Santuário Nacional de Aparecida

O vice-presidente Geraldo Alckmin também participou das homenagens a Nossa Senhora Aparecida nesta segunda-feira (12). Ele publicou um vídeo nas redes sociais ao lado da esposa, Lu Alckmin, enquanto seguia para o Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo.

Na gravação, Alckmin afirmou que faria orações pela saúde do papa Leão XIV e pelo futuro do Brasil. O santuário, localizado no Vale do Paraíba, recebe milhares de fiéis durante as celebrações do dia 12 de outubro.