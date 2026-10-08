Datafolha: Flávio Bolsonaro tem 52% dos votos válidos, contra 48% de Lula no 2º turno

Segundo turno das eleições ocorre no próximo dia 25 - Foto: Ricardo Stuckert/PR e Vinicius Loures/Câmara dos Deputados.

Segundo turno das eleições ocorre no próximo dia 25 - Foto: Ricardo Stuckert/PR e Vinicius Loures/Câmara dos Deputados.

A primeira pesquisa Datafolha sobre o segundo turno das eleições presidenciais de 2026 mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 52% dos votos válidos, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 48%. O levantamento foi divulgado nesta quinta-feira (8) e é o primeiro realizado pelo instituto após a definição dos candidatos que disputarão a Presidência da República.

Os votos válidos excluem os votos brancos, nulos e as pessoas indecisas. Dessa forma, os percentuais consideram apenas os votos destinados aos candidatos e permitem observar a divisão entre os dois concorrentes.

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No cenário com todos os entrevistados, incluindo quem pretende votar em branco ou nulo e os indecisos, Flávio Bolsonaro registra 49% das intenções de voto, contra 45% de Lula. Outros 5% afirmaram que pretendem votar em branco ou nulo, enquanto 1% não soube responder.

O Datafolha ouviu 2.520 eleitores com 16 anos ou mais, em 153 municípios, nos dias 6 e 7 de outubro. A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.

O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-02949/2026.