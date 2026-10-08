TSE inicia sessão que julga caso Garotinho e pode definir governo no Rio

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) analisa, nesta quinta-feira (8), o caso do candidato ao governo do Rio de Janeiro Anthony Garotinho (Republicanos). A decisão pode definir o resultado da eleição estadual.

Além do processo envolvendo Garotinho, a Corte Eleitoral também julga um recurso contra decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) que deferiu a candidatura do ex-procurador Deltan Dallagnol (Novo) ao Senado.

A análise do processo de Garotinho ocorre após o Ministério Público Eleitoral (MPE) se manifestar favoravelmente ao pedido de desistência apresentado pelo candidato em relação ao recurso contra o indeferimento de sua candidatura ao governo do Rio.

A decisão do TSE poderá resultar na eleição de Douglas Ruas (PL) ainda no primeiro turno ou na confirmação de um segundo turno entre o candidato do PL e Eduardo Paes (PSD).

Entenda o caso no Rio de Janeiro

Garotinho disputou o primeiro turno com o registro de candidatura sub judice. A condição permite que o candidato participe da eleição enquanto existem recursos pendentes de julgamento contra a decisão que impediu o registro de sua candidatura.

A validade dos votos recebidos por Garotinho, porém, depende de uma decisão definitiva da Justiça Eleitoral.

No parecer apresentado ao TSE, o Ministério Público Eleitoral pede que a Corte aceite o pedido de desistência feito pelo candidato. Caso o pedido não seja acolhido, o órgão defende que o recurso apresentado por Garotinho seja rejeitado e que seja mantida a decisão que indeferiu seu registro.

Anthony Garotinho recebeu 274.411 votos no primeiro turno, o equivalente a 3,17% da votação. Como o registro de sua candidatura foi negado e o processo ainda aguarda uma decisão definitiva do TSE, os votos permanecem sujeitos ao resultado do julgamento.

Douglas Ruas terminou o primeiro turno na primeira colocação, com 4.271.199 votos, correspondentes a 49,27% dos votos válidos. Eduardo Paes ficou em segundo lugar, com 3.706.984 votos, ou 42,76%. Com base na apuração atual, o TSE indicou Ruas e Paes para disputar o segundo turno.

No entanto, caso o tribunal confirme a desistência de Garotinho ou rejeite o recurso apresentado por ele, mantendo a decisão que impediu sua candidatura, os 274.411 votos recebidos pelo candidato serão definitivamente anulados.

Nesse cenário, os votos válidos serão recalculados. A nova contabilização poderá fazer com que Douglas Ruas ultrapasse a marca de 50% dos votos válidos e seja declarado eleito para o governo do Rio de Janeiro ainda no primeiro turno.