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Rio de Janeiro define os 46 deputados federais nas Eleições 2026; veja lista

Dr. Luizinho (PP) é o mais votado no estado

relogio min de leitura | Redação
Dr. Luizinho (PP) foi o Deputado Federal com mais votos no Rio de Janeiro
Dr. Luizinho (PP) foi o Deputado Federal com mais votos no Rio de Janeiro -

O estado do Rio de Janeiro elegeu, neste domingo (04), 46 deputados federais para ocupar cadeiras na Câmara dos Deputados, em Brasília, a partir do ano que vem. Com a conclusão da apuração pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), estão definidos os representantes do estado para o próximo mandato. O candidato Dr. Luizinho (PP) foi o mais votado, recebendo 213.904 votos, 2,41% do total.

Veja a lista completa dos deputados federais eleitos:

Dr. Luizinho (PP) - 2,41% - 213.904 votos

Rick Azevedo (PSOL) - 2,16% - 191.371 votos

Lindbergh (PT) - 2,05% - 181.768 votos

Luciano Vieira (PSDB) - 2,01% - 177.887 votos

Altineu Cortes (PL) - 1,98% - 175.161 votos

Freixo (PT) - 1,95% - 172.969 votos

Sóstenes Cavalcante (PL) - 1,92% - 170.290 votos

Rueda (UNIÃO) - 1,76% - 155.836 votos

Anielle Franco (PT) - 1,69% - 149.726 votos

General Pazuello (PL) - 1,65% - 146.148 votos

Gutemberg Reis (MDB) - 1,65% - 145.876 votos

Soraya Santos (PL) - 1,60% - 141.443 votos

Aureo Ribeiro (SOLIDARIEDADE) - 1,52% - 134.557 votos

Delegado Felipe Curi (PP) - 1,51% - 133.626 votos

Talíria Petrone (PSOL) - 1,38% - 122.500 votos

Manoela Peres (PL) - 1,33% - 117.648 votos

Dani Cunha (PL) - 1,32% - 116.984 votos

Daniel Soranz (PSD) - 1,22% - 107.849 votos

Julia de Castro (PL) - 1,17% - 103.880 votos

Elias Jabbour (PCdoB) - 1,17% - 103.219 votos

Diogo Balieiro Diniz (PL) - 1,15% - 102.026 votos

Renan Ferreirinha (PSD) - 1,06% - 93.504 votos

Rafael Satiê (PL) - 1,03% - 91.074 votos

Glauber Braga (PSOL) - 0,97% - 86.314 votos

Renato Cozzolino (PP) - 0,95% - 84.516 votos

Fabiano Horta (PT) - 0,94% - 82.902 votos

Chris Tonietto (PL) - 0,93% - 81.966 votos

Poubel (PL) - 0,93% - 81.960 votos

Wladimir Garotinho (PL) - 0,92% - 81.797 votos

Douglas Gomes (PL) - 0,91% - 80.310 votos

Luiz Lima (NOVO) - 0,89% - 79.249 votos

Pastor Henrique Vieira (PSOL) - 0,88% - 77.584 votos

Márcio Rezende (PSD) - 0,85% - 75.148 votos

Jandira Feghali (PCdoB) - 0,84% - 74.409 votos

Leniel Borel (PP) - 0,82% - 72.658 votos

Luis Carlos Gomes (REPUBLICANOS) - 0,79% - 70.331 votos

Marcos Tavares (PDT) - 0,78% - 69.438 votos

Diego Quaqua (PT) - 0,78% - 68.798 votos

Marcio Ribeiro (PSD) - 0,77% - 67.989 votos

Thiago Gagliasso (PL) - 0,76% - 67.700 votos

Nísia Trindade (PT) - 0,76% - 67.350 votos

Jorge Miranda (PL) - 0,76% - 67.298 votos

Juninho do Pneu (PSDB) - 0,73% - 64.440 votos

Marcelo Queiroz (PSDB) - 0,66% - 58.739 votos

Bebeto (PP) - 0,60% - 52.761 votos

Talita Galhardo (PSDB) - 0,53% - 46.780 votos

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Câmara dos Deputados eleições Rio de Janeiro

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