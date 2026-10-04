Rio de Janeiro define os 46 deputados federais nas Eleições 2026; veja lista
Dr. Luizinho (PP) é o mais votado no estado
O estado do Rio de Janeiro elegeu, neste domingo (04), 46 deputados federais para ocupar cadeiras na Câmara dos Deputados, em Brasília, a partir do ano que vem. Com a conclusão da apuração pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), estão definidos os representantes do estado para o próximo mandato. O candidato Dr. Luizinho (PP) foi o mais votado, recebendo 213.904 votos, 2,41% do total.
Veja a lista completa dos deputados federais eleitos:
Dr. Luizinho (PP) - 2,41% - 213.904 votos
Rick Azevedo (PSOL) - 2,16% - 191.371 votos
Lindbergh (PT) - 2,05% - 181.768 votos
Luciano Vieira (PSDB) - 2,01% - 177.887 votos
Altineu Cortes (PL) - 1,98% - 175.161 votos
Freixo (PT) - 1,95% - 172.969 votos
Sóstenes Cavalcante (PL) - 1,92% - 170.290 votos
Rueda (UNIÃO) - 1,76% - 155.836 votos
Anielle Franco (PT) - 1,69% - 149.726 votos
General Pazuello (PL) - 1,65% - 146.148 votos
Gutemberg Reis (MDB) - 1,65% - 145.876 votos
Soraya Santos (PL) - 1,60% - 141.443 votos
Aureo Ribeiro (SOLIDARIEDADE) - 1,52% - 134.557 votos
Delegado Felipe Curi (PP) - 1,51% - 133.626 votos
Talíria Petrone (PSOL) - 1,38% - 122.500 votos
Manoela Peres (PL) - 1,33% - 117.648 votos
Dani Cunha (PL) - 1,32% - 116.984 votos
Daniel Soranz (PSD) - 1,22% - 107.849 votos
Julia de Castro (PL) - 1,17% - 103.880 votos
Elias Jabbour (PCdoB) - 1,17% - 103.219 votos
Diogo Balieiro Diniz (PL) - 1,15% - 102.026 votos
Renan Ferreirinha (PSD) - 1,06% - 93.504 votos
Rafael Satiê (PL) - 1,03% - 91.074 votos
Glauber Braga (PSOL) - 0,97% - 86.314 votos
Renato Cozzolino (PP) - 0,95% - 84.516 votos
Fabiano Horta (PT) - 0,94% - 82.902 votos
Chris Tonietto (PL) - 0,93% - 81.966 votos
Poubel (PL) - 0,93% - 81.960 votos
Wladimir Garotinho (PL) - 0,92% - 81.797 votos
Douglas Gomes (PL) - 0,91% - 80.310 votos
Luiz Lima (NOVO) - 0,89% - 79.249 votos
Pastor Henrique Vieira (PSOL) - 0,88% - 77.584 votos
Márcio Rezende (PSD) - 0,85% - 75.148 votos
Jandira Feghali (PCdoB) - 0,84% - 74.409 votos
Leniel Borel (PP) - 0,82% - 72.658 votos
Luis Carlos Gomes (REPUBLICANOS) - 0,79% - 70.331 votos
Marcos Tavares (PDT) - 0,78% - 69.438 votos
Diego Quaqua (PT) - 0,78% - 68.798 votos
Marcio Ribeiro (PSD) - 0,77% - 67.989 votos
Thiago Gagliasso (PL) - 0,76% - 67.700 votos
Nísia Trindade (PT) - 0,76% - 67.350 votos
Jorge Miranda (PL) - 0,76% - 67.298 votos
Juninho do Pneu (PSDB) - 0,73% - 64.440 votos
Marcelo Queiroz (PSDB) - 0,66% - 58.739 votos
Bebeto (PP) - 0,60% - 52.761 votos
Talita Galhardo (PSDB) - 0,53% - 46.780 votos