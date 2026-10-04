Eleições 2026: Douglas Ruas vota em São Gonçalo neste domingo

O candidato ao Governo do Rio de Janeiro Douglas Ruas (PL) votou na manhã deste domingo (4), durante o primeiro turno das eleições de 2026. Ele esteve no Instituto Cultural Amendoeira, em São Gonçalo, onde chegou por volta das 10h40, acompanhado da mulher e do filho.

Ruas votou na seção 49, na 133ª Zona Eleitoral. No local, o candidato cumprimentou eleitores e tirou fotos com apoiadores.

Antes de seguir para São Gonçalo, Douglas Ruas acompanhou a votação do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. Após votar, a previsão era que Ruas acompanhasse a apuração na sede do PL, no Centro de São Gonçalo.

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