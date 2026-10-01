Renan Santos é incluído no debate da Globo após decisão de Gilmar Mendes; Flávio Bolsonaro desiste

O debate está previsto para começar às 21h30, nos estúdios da TV Globo, no Rio de Janeiro - Foto: Reprodução/Divulgação

O debate está previsto para começar às 21h30, nos estúdios da TV Globo, no Rio de Janeiro - Foto: Reprodução/Divulgação

O debate entre candidatos à Presidência da República na TV Globo sofreu uma nova mudança nesta quinta-feira (1º), horas antes do início do programa. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a inclusão de Renan Santos (Missão) no encontro. Pouco depois, Flávio Bolsonaro (PL) anunciou que não participará do debate, marcado para as 21h30.

A decisão de Gilmar Mendes ocorreu depois que Renan Santos recorreu à Justiça para tentar garantir sua presença. Antes da decisão do STF, o pedido havia sido rejeitado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques. A ministra Cármen Lúcia, do STF, também havia negado o pedido apresentado pelo candidato.

Flávio Bolsonaro anuncia desistência

Após a decisão que garantiu a presença de Renan, Flávio Bolsonaro comunicou que não irá ao debate da Globo. O candidato afirmou, em publicação nas redes sociais, que tomou a decisão em razão do que classificou como "censura" imposta ao evento pelo TSE.

Flávio também afirmou que a imprensa deve ser livre e que as eleições precisam ser limpas. A informação foi confirmada pela campanha e divulgada por diferentes veículos nesta quinta-feira.

A desistência ocorreu depois de outra decisão judicial envolvendo o programa. O TSE determinou que a Globo não exibisse um púlpito vazio destinado a Lula, que havia decidido não participar do debate. O presidente optou por conceder uma entrevista ao podcast Flow no mesmo horário.

Quem participa do debate

Com as mudanças, o encontro terá Renan Santos, Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante) e Romeu Zema (Novo).

A participação de Zema também foi definida após decisão judicial. Nunes Marques determinou que, para o caso do Novo, fosse considerada a representação atual do partido na Câmara, que chegou a cinco deputados, e não apenas a bancada eleita em 2022.

O debate está previsto para começar às 21h30, nos estúdios da TV Globo, no Rio de Janeiro. O jornalista César Tralli será o mediador.