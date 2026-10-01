Datafolha mostra Lula com 45% e Flávio Bolsonaro com 40% dos votos válidos no 1º turno

Lula e Flávio estão empatados tecnicamente no segundo turno - Foto: Produzido por IA

Lula e Flávio estão empatados tecnicamente no segundo turno - Foto: Produzido por IA

A nova pesquisa Datafolha para a Presidência da República mostra Lula (PT) com 45% e Flávio Bolsonaro (PL) com 40% dos votos válidos na disputa pelo Palácio do Planalto. O levantamento foi divulgado nesta quinta-feira (1º), três dias antes do primeiro turno das eleições, marcado para domingo (4).

Na sequência aparecem Augusto Cury (Avante), com 4%, Ronaldo Caiado (PSD), com 3%, e Renan Santos (Missão), também com 3%. Romeu Zema (Novo), Samara Martins (UP) e Veterinário Wilson Grassi (Democrata) registraram 1% cada.

Intenção de votos segue polarizada entre candidatos do PT e do PL | Foto: Produzido por IA

A pesquisa considera os votos válidos, cálculo utilizado pela Justiça Eleitoral para a apuração do resultado. Nessa metodologia, são excluídos os votos brancos e nulos, além dos eleitores que ainda não definiram o voto.

Cenário do primeiro turno

Considerando os votos totais, que incluem brancos, nulos e indecisos, Lula aparece com 42%, enquanto Flávio Bolsonaro tem 38%. Os dois candidatos oscilaram dois pontos percentuais para cima em relação ao levantamento anterior.

Na pesquisa divulgada em 24 de setembro, Lula tinha 40% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro, 36%. A margem de erro do novo levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Segundo turno tem empate técnico

Em uma simulação de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o Datafolha registra 48% para Lula e 45% para Flávio, considerando os votos totais. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais, os números configuram empate técnico.

Lula e Flávio estão empatados tecnicamente no segundo turno | Foto: Produzido por IA

Na pesquisa anterior, Lula tinha 47%, enquanto Flávio Bolsonaro aparecia com 45% nesse cenário. Portanto, os dois oscilaram dentro da margem de erro na nova rodada.

Pesquisa

O levantamento foi realizado entre 28 de setembro e 1º de outubro, com 2.506 eleitores. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-08039/2026 e tem margem de erro máxima de dois pontos percentuais.