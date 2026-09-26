Garotinho nega desistência da candidatura ao Governo do Rio e critica adversários

O ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos) negou, nessa sexta-feira (25), que tenha desistido da candidatura ao governo do Rio de Janeiro. Em uma transmissão ao vivo pelo Instagram, ele afirmou que permanece na disputa pelo Palácio Guanabara e declarou que não pretende negociar com os candidatos Eduardo Paes (PSD) e Douglas Ruas (PL).

A declaração ocorreu depois que veículos de comunicação divulgaram informações de que Garotinho teria decidido abandonar a corrida eleitoral e que, neste momento, não apoiaria outra candidatura.

Também ontem, a assessoria responsável pela comunicação da campanha de Anthony Garotinho, divulgou uma nota negando que a informação sobre a suposta desistência tenha partido da equipe:

Confira a íntegra da nota:

“Informação correta também é reputação.

Diante das informações que circularam nesta sexta-feira sobre uma suposta desistência da candidatura de Anthony Garotinho ao Governo do Rio, a Ideal Comunica esclarece que essa informação não partiu da assessoria de imprensa responsável pela campanha.

Assim que tomamos conhecimento da publicação, entramos em contato com os veículos envolvidos para esclarecer os fatos e informar que a candidatura permanece mantida.

Na comunicação, especialmente em momentos de alta exposição pública, precisão não é detalhe. É responsabilidade.”

Durante a live, o ex-governador afirmou que a informação não procede e disse que continuará como candidato.

“Sou candidato. Isso tudo está sendo feito para confundir”, declarou. Segundo Garotinho, nunca houve intenção de retirar sua candidatura.

Apesar de afirmar que continua na disputa, a candidatura de Garotinho está sub judice. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) indeferiu por unanimidade, em 11 de setembro, o registro de candidatura do ex-governador.

A decisão considerou que Garotinho está com os direitos políticos suspensos em decorrência de uma condenação por improbidade administrativa.

A defesa apresentou embargos de declaração contra a decisão. Na quinta-feira (24), o TRE-RJ informou que o recurso foi recebido pela Coordenadoria de Sessões e Acórdãos para inclusão na pauta de julgamento.

Garotinho mantém a campanha enquanto aguarda a análise dos recursos e afirma que só deixará a disputa caso o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirme sua inelegibilidade nas instâncias superiores.