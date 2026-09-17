Datafolha aponta empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro no segundo turno

Pesquisa aponta empate técnico em eventual segundo turno entre Lula e Flávio - Foto: Ricardo Stuckert/PR e Vinicius Loures/Câmara dos Deputados.

Pesquisa aponta empate técnico em eventual segundo turno entre Lula e Flávio - Foto: Ricardo Stuckert/PR e Vinicius Loures/Câmara dos Deputados.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 39% das intenções de voto para a Presidência da República no primeiro turno das eleições de 2026, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (17). O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tem 36% e aparece na segunda colocação.

Na sequência, aparecem o escritor Augusto Cury (Avante), com 6%; o governador do Rio Grande do Sul, Ronaldo Caiado (PSD), com 4%; Renan Santos (Missão), com 3%; e Romeu Zema (Novo), com 2%. Samara (UP) e Rui Costa Pimenta (PCO) registram 1% cada.

Os candidatos Edmilson Costa (PCB), Clariana Barão (DC), Hertz Dias (PSTU) e Wilson Grassi (Democrata) não pontuaram. Brancos, nulos e nenhum somam 6%, enquanto 3% dos entrevistados não souberam responder.

Cenários de 2º turno

Em uma eventual disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro, o presidente aparece com 46% das intenções de voto, contra 44% do senador. Como a margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, o resultado configura empate técnico.

O levantamento também testou Lula contra outros nomes. No cenário com Ronaldo Caiado, o presidente registra 46%, contra 42% do governador. Contra Romeu Zema, Lula aparece com 49%, enquanto o governador tem 39%. Já na simulação contra Renan Santos, o presidente marca 47%, ante 38%.

Em uma disputa entre Lula e Augusto Cury, os dois aparecem com 44% das intenções de voto.

Avaliação do governo

A pesquisa também mediu a avaliação do governo Lula. Segundo o Datafolha, 48% dos entrevistados aprovam a administração federal, enquanto 50% desaprovam. Outros 3% não souberam responder.

Na avaliação geral da gestão, 34% classificam o governo como ótimo ou bom, 23% como regular e 42% como ruim ou péssimo.

Rejeição

Lula e Flávio Bolsonaro aparecem empatados no índice de rejeição. Segundo o levantamento, 47% dos entrevistados afirmam que não votariam de jeito nenhum em nenhum dos dois candidatos.

Na pesquisa anterior, os dois também estavam tecnicamente empatados nesse quesito, com 46% de rejeição para cada um.

O Datafolha ouviu 2.002 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 15 e 16 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi contratada pelo jornal Folha de S.Paulo e pela TV Globo e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04029/2026.