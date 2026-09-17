Mendonça rejeita ação contra reajuste do Bolsa Família

O benefício pago pelo programa Bolsa Família será reajustado em 15% - Foto: Nelson Jr./SCO/STF

O benefício pago pelo programa Bolsa Família será reajustado em 15% - Foto: Nelson Jr./SCO/STF

O ministro André Mendonça, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), rejeitou nesta quinta-feira (17) ação protocolada pelo deputado Zé Trovão (PL-SC) questionando o reajuste para os benefícios do programa Bolsa Família.

A ação foi rejeitada por motivos processuais.

No entendimento do ministro, o parlamentar não tem legitimidade legal para questionar o reajuste.

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O benefício pago pelo programa Bolsa Família será reajustado em 15%. O aumento corresponde à variação inflacionária registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) entre março de 2023 e agosto de 2026. Com isso, o valor mínimo do benefício ficará em R$ 691. Já o valor médio pago chegará a R$ 777.

A atualização dos valores está prevista na legislação do Bolsa Família e busca preservar o poder de compra das famílias beneficiárias, de acordo com o governo.