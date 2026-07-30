Desemprego cai para 5,4% e torna-se o menor da história para o mês junho

Com esses resultados divulgados, constatou-se que o grupo de pessoas com ocupação no país chegou ao total de 103,1 milhões de trabalhadores no trimestre de abril a junho de 2026 - Foto: Reprodução/Ricardo Stuckert/Governo Federal

Com esses resultados divulgados, constatou-se que o grupo de pessoas com ocupação no país chegou ao total de 103,1 milhões de trabalhadores no trimestre de abril a junho de 2026 - Foto: Reprodução/Ricardo Stuckert/Governo Federal

A taxa de desemprego no Brasil baixou para o percentual de 5,4% no segundo trimestre móvel encerrado no mês de junho deste ano. O número registrado representa uma queda de 0,7 ponto percentual em comparação ao trimestre passado, de janeiro a março de 2026, quando o índice chegou a marcar 6,1%. Em relação ao mesmo período analisado no ano anterior (abril a junho de 2025), época em que a taxa estava em 5,8%, o indicador marcou uma diminuição de 0,4 ponto percentual, segundo informações divulgadas pela Agência IBGE Notícias.

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Com a diminuição deste percentual, a parcela da população que se enquadra no grupo de desempregados caiu para 5,9 milhões de pessoas, totalizando um declínio de 10,9% em comparação com o trimestre de janeiro a março de 2026, uma retração de cerca de 718 mil pessoas que não possuem mais o título de desocupação. Ao comparar este mesmo trimestre com o registro feito no ano passado, neste mesmo período, momento em que havia 6,3 milhões de desocupados no país, a redução foi de aproximadamente 6,3%, o que equivale a 392 mil pessoas a menos nas buscas por emprego.

Com esses resultados divulgados, constatou-se que o grupo de pessoas com ocupação no país chegou ao total de 103,1 milhões de trabalhadores no trimestre de abril a junho de 2026. O número demonstrou uma expansão de 1,1% em comparação com o trimestre anterior, representando um acréscimo de 1,081 milhão de pessoas com empregos.