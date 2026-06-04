Eduardo Paes aparece na liderança em pesquisa para o Governo do Rio

Levantamento divulgado pelo instituto Paraná Pesquisas aponta o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), na frente da corrida eleitoral para o Governo do Estado. De acordo com os números, ele lidera com ampla vantagem e, em um dos cenários analisados, venceria a disputa já no primeiro turno.

Na pesquisa estimulada, em que os nomes dos possíveis candidatos são apresentados aos entrevistados, Paes registra 53% das intenções de voto. Em segundo lugar aparece o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Douglas Ruas (PL), com 13,2%. Os demais pré-candidatos aparecem com percentuais abaixo de 4%.

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O levantamento também simulou um eventual segundo turno entre Eduardo Paes e Douglas Ruas. Nesse cenário, o ex-prefeito alcança 58,8% das intenções de voto, enquanto o adversário soma 20,7%.

A pesquisa ouviu 1.680 eleitores em 63 municípios fluminenses entre os dias 21 e 23 de abril. A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).