TCE-RJ investiga suposto uso irregular de jatinhos e helicópteros no governo por ex-governador Cláudio Castro

O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) irá abrir uma investigação sobre a utilização de jatinhos fretados e helicópteros oficiais pelo ex-governador Cláudio Castro (PL).

De acordo com o conselheiro José Gomes Graciosa, que determinou a apuração há “indícios objetivos” de desvio de finalidade no uso das aeronaves custeadas pelo governo estadual, com suspeita de “transporte de pessoas sem relação funcional com a missão” e de ‘possíveis viagens para lazer e com a presença de familiares e pessoas não pertencentes aos quadros do funcionalismo estadual.”

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Procurado pelo Estadão, o ex-governador Cláudio Castro informou por meio de sua assessoria que "todas as viagens realizadas durante sua gestão, por meio de aeronaves fretadas, seguiram rigorosamente a legislação vigente" e que "quaisquer esclarecimentos serão prestados aos órgãos competentes".

A decisão decorre de uma denúncia feita pela deputada estadual Martha Rocha (PDT-RJ). O TCE determinou que órgãos estaduais e empresas envolvidas entreguem, em até cinco dias, documentos como diários de bordo, listas de passageiros, agendas oficiais e registros de voos realizados em jatinhos fretados e helicópteros do Estado entre março de 2023 e março de 2026.