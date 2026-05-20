Mais de 170 deputados votam contra o fim da escala 6x1; veja quais parlamentares do RJ apoiaram a medida

Deputados querem adiar em 10 anos o fim da escala 6x1 - Foto: Divulgação/Kayo Magalhaes/Câmara dos Deputados

Deputados querem adiar em 10 anos o fim da escala 6x1 - Foto: Divulgação/Kayo Magalhaes/Câmara dos Deputados

Um grupo de cerca de 176 deputados federais, incluindo 15 do Rio, está apoiando uma proposta que pretende adiar em dez anos o fim da escala 6x1. A medida está presente em duas emendas parlamentares apresentadas por deputados do Partido Progressistas (PP), e foram apresentadas à Comissão Especial da Câmara Federal.

As emendas não só tentam atrasar o fim da escala 6x1, como também propõem jornadas mais longas em áreas consideradas essenciais, aumenta a autonomia das empresas para definir escalas de trabalho e deixa a redução da carga horária dependente de futuras aprovações.

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As propostas foram apresentadas pelos deputados Sérgio Turra (PP-RS) e Tião Medeiros (PP-PR) e buscam dificultar a implementação da redução da jornada de trabalho. As emendas também preveem regras diferenciadas para micro e pequenas empresas.

Quinze deputados do Rio de Janeiro votaram a favor das medidas. Confira os nomes:

Sóstenes Cavalcante (PL)

Chris Tonietto (PL)

Carlos Jordy (PL)

Dr Flávio (PL)

Julio Lopes (PP)

Bebeto (PP)

Doutor Luizinho (PP)

Jorge Braz (REPUBLICANOS)

Daniela do Waguinho (REPUBLICANOS)

Murillo Gouvea (PSDB)

Luciano Vieira (PSDB)

Hugo Leal (PSD)

Laura Carneiro (PSD)

Luiz Lima (NOVO)

Max Lemos (PDT)