Na semana de aniversário da PMERJ, Douglas Ruas participa da entrega de mais de 900 fuzis e novos equipamentos para a corporação

A semana de celebração pelos 217 anos da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro foi marcada por um importante reforço para a segurança pública fluminense. Nesta sexta-feira (15), o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Douglas Ruas, e o senador Flávio Bolsonaro participaram da cerimônia de entrega de novos equipamentos à corporação, realizada no Salão Nobre do Quartel-General da PMERJ.

Ao todo, foram entregues 904 fuzis, 342 capacetes balísticos e quatro novas viaturas, ampliando a capacidade operacional da tropa e reforçando as condições de trabalho dos policiais militares em todo o estado.

Para Douglas Ruas, o investimento representa o reconhecimento ao trabalho desempenhado diariamente pela corporação e o fortalecimento da política de segurança pública no estado.

"Celebrar os 217 anos da nossa Polícia Militar com a entrega de equipamentos modernos e essenciais é reconhecer, na prática, a dedicação de homens e mulheres que arriscam a vida diariamente para proteger a população. Segurança pública se faz com valorização profissional, estrutura e investimento permanente", disse Douglas Ruas.

Os equipamentos foram viabilizados por meio de convênio firmado a partir de emenda parlamentar do senador Flávio Bolsonaro junto ao Ministério da Justiça.

Fortalecimento das guardas municipais

Durante seu discurso, Douglas parabenizou o senador Flávio Bolsonaro pelo olhar atento e pelo compromisso em tratar a segurança pública como prioridade. Ele destacou ainda os investimentos viabilizados por meio de emendas para as guardas municipais, citando como exemplo a renovação da frota da corporação de São Gonçalo, que recebeu novas viaturas para reforçar o trabalho de segurança na cidade.